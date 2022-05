Die Friedensdemo 1982 in Bonn – Höhepunkt der deutschen Protestbewegung

Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit Sissi Pitzer

Unter dem Motto "Aufstehn! Für den Frieden" gehen am 10. Juni 1982 in Bonn eine halbe Millionen Menschen auf die Straße und protestieren gegen den NATO-Doppelbeschluss. Es ist die wohl berühmteste von mehreren großen Friedensdemonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik. Das breite Bündnis fordert eine entmilitarisierte Gesellschaft - darunter etliche Promis wie Schriftsteller Heinrich Böll oder die Theologin Dorothee Sölle. Mit Ende des Kalten Krieges schien auch die deutsche Friedensbewegung am Ende. Das könnte sich mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geändert haben.