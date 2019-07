Sonnenbaden auf Mallorca, Wandern in den Alpen, Urlaub auf Balkonien. Ob daheim oder weit weg, Ferien sind eine wunderbare Zeit. Und das Bedürfnis danach ist nur menschlich. Und trotzdem ist die Idee, jedes Jahr einige Wochen Pause von Arbeit und Alltag zu machen, ziemlich neu. Die Vorstellung, längere Zeit ganz der Erholung und dem Vergnügen zu widmen, war vor 200 Jahren den Menschen so fremd wie der Gedanke, in einer großen Blechkiste um die Welt zu fliegen. Und als die Sommerfrische auf dem Land für gutsituierte Bürger schon fest zum Jahreslauf gehörte, konnten Arbeiter von Urlaubstagen nur träumen. (Produktion: BR 2017)