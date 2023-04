Die DDR am 17. Juni 1953 – Kurzer Tag des Widerstands

Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit Dr. Stefan Wolle vom DDR-Museum Berlin

Am 17. Juni 1953 gehen in Ost-Berlin und an vielen Orten in der DDR mehr als eine Million Menschen auf die Straße, um gegen das SED-Regime zu protestieren. Live-Reportagen im RIAS spielen bei der Vermittlung der Ereignisse an dem Tag eine wichtige Rolle, sagt Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Das SED-Regime ist von den Demonstrationen überrascht und behauptet, sie seien mithilfe des „West-Radios“ organisiert worden. Die friedlichen Proteste werden von sowjetischen Panzern gewaltsam beendet. Es gibt Todesopfer. Rund 15.000 Menschen werden in der Folge verhaftet und verurteilt.