Die Corona-Lage | Die Intensivstationen in Deutschland verzeichnen einen Anstieg an Covid-19-Patient*innen. Das habe nichts damit zu tun, dass das Coronavirus „aggressiver“ geworden sei, sondern dass wir uns jetzt mehr in Räumen aufhalten, sagt der Virologe Bodo Plachter. Christine Langer im Gespräch mit dem Mainzer Virologen Prof. Bodo Plachter. mehr...