Ab Mai können Nutzer*innen der Corona-Warn-App bei einem positiven Testergebnis keine Warnungen mehr an andere Anwender verschicken. Weitere Funktionen sollen dann ab Juni in einen „Schlafmodus“ gehen. Was hat uns die App gebracht?

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Hajo Zeeb, Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen.