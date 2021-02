Am 2. Februar ist Welttag der Feuchtgebiete. An diesem Tag vor 50 Jahren wurde in der iranischen Stadt Ramsar ein Vertrag zum Schutz von Feuchtgebieten unterzeichnet. In Baden-Württemberg stehen der Oberrhein und das Wollmatinger Ried unter Schutz, in Rheinland-Pfalz die Rheinauen bei Bingen. mehr...