Diabetiker müssen regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren – je weiter die Krankheit fortgeschritten ist, desto häufiger ist das nötig. Dafür müssen die Betroffenen sich selbst für eine kleine Blutprobe in den Finger pieksen. Patienten mit einem gut eingestellten Altersdiabetes kommen manchmal mit ein paar Messungen pro Woche aus. Wer allerdings schon in jungen Jahren an der erblichen Variante erkrankt, also Diabetes vom Typ eins hat, muss alle paar Stunde messen, vor und nach jeder Mahlzeit. Und sich dann die nötige Menge Insulin in den Bauch spritzen.