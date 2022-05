Deshalb können Akkus gefährlich werden

Eine Batterie für eine Solaranlage ist eigentlich eine sichere Sache. Davon ist Karl-Heinz Pettinger, Professor für elektrische Energiespeicher an der Hochschule Landshut überzeugt. Auch wenn in einem Wohnhaus in Althengstett im Kreis Calw jüngst ein solcher Speicher im Keller des Hauses explodiert ist. Für ein solches Unglück reiche eine einzige kaputte Zelle aus, die überhitze, anfange zu brennen und damit eine Kettenreaktion in dem Speicher in Gang setze, so der Fachmann. Wie Hausbesitzer beim Kauf einer solchen Anlage am besten abwägen können, ob ein Speicher sicher oder unsicher ist, erklärt Pettinger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. mehr...