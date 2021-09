Ein Bierhersteller hat es nach eigenen Angaben geschafft, sich in die Träume von Proband*innen zu schleichen. Schlafforscher*innen haben in einem offenen Brief gefordert, unsere Träume dürften kein Versuchsfeld für Manipulation werden. Doch ganz so einfach ist der Einfluss von außen in unsere Träume aber doch nicht.

Christine Langer im Gespräch mit dem Traumforscher Michael Schredl