Ursachen, Symptome, Hilfe bei Hörproblemen und Schwerhörigkeit

Wenn die Ohren und das Hörvermögen schlechter werden, liegt das nicht zwingend am Alter. Es gibt viele Ursachen dafür, wenn wir schlechter hören: Lärm spielt eine Rolle, aber auch Medikamente, Nikotin oder ein Hörsturz.

Auf welche Symptome kann man achten? Wie finde ich das richtige Hörgerät und was ist beim Tragen wichtig? Wann sollte ich zum Hörtest? Wie funktioniert ein Hör-Implantat und für wen kommt das infrage? Was tun, wenn ein Tinnitus im Ohr pfeift?

Fragen rund ums Hören, Hörverlust und Schwerhörigkeit beantwortet Prof. Dr. Annette Limberger. Sie ist HNO-Ärztin und Leiterin der Abteilung Phoniatrie und Pädaudiologie an der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Heilbronn. Außerdem ist sie gelernte Hörgeräte-Akustikerin. mehr...