Der Umgang mit Katastrophen in der Moderne (2/2)

Kann uns ein kleines Kästchen dabei helfen, Strom zu sparen? Die Regierung will den Einbau sogenannter Smartmeter beschleunigen – spätestens in zehn Jahren sollen sie in jedem Haushalt Pflicht werden. Damit können Netzbetreiber in Echtzeit Daten über den aktuellen Stromverbrauch empfangen. Wir erklären, was noch damit geht.