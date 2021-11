Der Protest der Frauen in Belarus – Niedergeschlagen, aber nicht aufgegeben

Von Katja Kaplina

Frauen haben die Massenproteste in Belarus vorangetrieben. Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Marija Kolesnikowa trauten sich, einen Diktator herauszufordern, der sagt: "Der Präsident muss ein Kerl sein. Unter so einer Last würde eine Frau zusammenbrechen." Nach den Wahlen im August 2020 gingen tausende Bürgerinnen in weißer Kleidung und mit Blumen in der Hand auf die Straßen. Ihr Protest wurde brutal niedergeschlagen. Viele landeten im Gefängnis oder mussten fliehen. Warum ist der feministische Aufstand gescheitert? Und was wurde aus den Aktivistinnen?