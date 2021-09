Der Philosoph Karl Popper und die "offene Gesellschaft"

Ich würde auch sagen, dass die europäischen Gesellschaften, wie sie in dem Projekt der EU zusammengefasst sind ... tatsächlich dieses Projekt „offene Gesellschaft“ ganz emphatisch verkörpert haben. ... Die Bundesrepublik in einem ganz erstaunlichen Maße, wie ich finde, weil sie immerhin aus zwei Diktaturen hervorgegangen ist, und doch in einer erstaunlichen Art und Weise sich liberalisiert hat, also auch ... sich gegenüber Flüchtlingen so offen gezeigt hat wie keine andere europäische Gesellschaft, und insofern eigentlich alle Merkmale der „offenen Gesellschaft“ auf sich vereinigt.