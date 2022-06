Die richtige Ernährung kann den Verlauf von Krankheiten positiv beeinflussen und bei der Therapie helfen. Welche Lebensmittel sollte ich bei Arthrose essen, welche nicht? Was rät die Ernährungsmedizin bei Diabetes, Krebs, Osteoporose, Migräne, Gicht oder Magen-Darm-Krankheiten? Wie wirken bestimmte Lebensmittel im Körper? Was bringt es, Kuhmilch oder Alkohol wegzulassen?

Ihre Fragen rund um Ernährung bei Krankheiten hat der Mediziner Dr. Jürgen Herbers beantwortet. Er ist Ärztlicher Geschäftsführer am Adipositas-Zentrum Bietigheim-Bissingen und Vizepräsident des Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner.