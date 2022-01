Im kriegszerstörten Europa litten 1945/46 Hunderttausende Kinder an Hunger und Krankheiten. Um deren Not zu lindern, entschlossen sich die Vereinten Nationen am 11. Dezember 1946, ein Kinderhilfswerk zu gründen. Inzwischen ist UNICEF in 190 Ländern der Welt tätig. mehr...