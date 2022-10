Der einsamste Wal der Welt hat jetzt einen Freund

Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Die Bayern haben den Klappstuhl ausgegraben! In einem 1.400 Jahre alten Grab wurde diese historische Sitzgelegenheit gefunden. Ist das wirklich eine tolle Grabbeigabe? (00:28)

- Noch mehr Archäologie: Jäger, Sammler … und Chirurgen! In Borneo wurde ein 31.000 Jahre altes Skelett gefunden, dem nachweislich zu Lebzeiten ein Fuß amputiert wurde (08:20)

- Forschung zu eurer Seriensucht: Die Drachen aus Game Of Thrones könnten tatsächlich fliegen (wenn sie echt und unsere Atmosphäre anders zusammengesetzt wären) (16:47)

- Trinken wie auf der ISS: Eine neue Technologie klärt euer Klo-Abwasser direkt fürs Waschbecken (24:31)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

https://www.blfd.bayern.de/mam/blfd/presse/2022_08_29_pm_1400_jahre_alter_klappstuhl.pdf

https://www.iflscience.com/could-dragons-on-westeros-fly-aeronautical-engineering-and-math-say-they-could-65183

https://www.cranfield.ac.uk/people/dr-guy-gratton-15984634

https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-dragons-fly-real-life-2019-5

https://www.tor.com/2016/06/24/can-daenerys-fly-to-westeros-on-her-dragons/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Chris Eckardt und Jochen Steiner

Idee: Christoph König mehr...