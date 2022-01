Demokratie lernen – Wie Kinder und Jugendliche mitbestimmen können

Von Silvia Plahl

Demokratie bedeutet, die Vielfalt ernst nehmen, alle Stimmen hören, einen Konsens finden. Keine Handys mehr auf dem Schulhof? Wenn die Mehrheit darüber entscheidet, gibt es auch Konflikte und Niederlagen und die Folgen müssen abgewogen und ausgehalten werden. Auch Zweijährige können schon beschließen, wie das Kita-Sommerfest gefeiert wird. Später gibt es Kinderparlamente in Kommunen, ab 16 können Jugendliche wählen gehen. So lernen alle möglichst früh ihre Rechte und Pflichten und ihren Selbstwert in der Gesellschaft kennen: teilhaben, mitgestalten und Eigenverantwortung übernehmen von Anfang an.