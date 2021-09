Debunking - erklärt von Bernhard Pörksen

Sie zählt zu den erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen: Friederike Kempter. Zu ihren zahlreichen Rollen in Film und Fernsehen zählt auch die der äußerst sympathischen Kriminalkommissarin Nadeshda Krusenstern im Tatort Münster an der Seite von Axel Prahl und Jan Josef Liefers. 17 Jahre lang hat sie mit Begeisterung die Assistentin im Tatort-Team gespielt - 2019 sagte sie der begehrten Rolle ade und widmet sich seitdem verstärkt neuen Projekten. Zum Beispiel der SWR-Doku-Serie „Friederike klopft an", in der sie mutigen und lebensklugen Frauen im Südwesten begegnet - Frauen, die Widerstände in der Gesellschaft überwinden mussten, um dort anzukommen, wo sie heute stehen. Diesen starken Frauen gibt Friederike Kempter viel Raum und lässt sie ihre Lebensgeschichte erzählen.

(„Friederike klopft an": ab 8. Juni in der ARD-Mediathek) mehr...