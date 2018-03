Gänsedaunen Tierquälerei für kuschelige Winterjacken?

SWR2 Impuls von Elena Weidt

Daunenjacken sind im Trend. Darunter leiden Tiere. Gänsen werden die Federn oft lebendig vom Leib gerissen. Was kann man als Verbraucher tun, um den Tieren zu helfen?

Für den Verbraucher stellt es eine besondere Herausforderung dar, beim Kauf einer neuen Daunenjacke herauszufinden, woher diese stammen. Die Hersteller machen in den seltensten Fällen Angaben zur Herkunft des wärmenden Futters.

10.000 Tonnen Daunen werden importiert

Nur etwa 150 Tonnen Daunen werden jährlich in Deutschland produziert. Viel mehr wird importiert – rund 10.000 Tonnen pro Jahr. Nach Angaben des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federnindustrie kommen rund 70 Prozent davon auf Ostasien, wie etwa auch China. Die restlichen 30 Prozent stammen aus Osteuropa. In den Exportländern gehört „Lebendrupfen“ oft zum Standard. Zur Herstellung einer Daunenjacke benötigt man etwa die Daunenmenge von zwanzig Tieren.

Die Herkunft der Daunen ist in vielen Fällen nicht transparent.

Gänse werden mehrmals pro Jahr gerupft

Die Federn von Gänsen wachsen immer wieder nach. Die Tiere können deshalb mehrmals im Jahr „geerntet“ werden, was den Züchtern einen finanziellen Vorteil bringt. Im Internet findet sich auf Seiten bekannter Tierschutzorganisationen eine Vielzahl von Videos über die Zustände auf Gänsefarmen. Zu sehen ist, wie Arbeiter den schreienden Tieren das Gefieder herausreißen oder wie Maschinen genutzt werden, die eigentlich zum Entfedern bereits toter Vögel gedacht sind. Oft wird dabei die Haut der Tiere verletzt und nur notdürftig – ohne Betäubung – vernäht. Bis zu vier mal im Jahr werden die Tiere so gerupft. Einige Vögel werden später noch für Stopfleber zwangsgemästet, bevor sie geschlachtet werden.

Lebendrupf seit 1999 in Europa verboten

In Europa ist das Rupfen lebender Vögel seit 1999 verboten. Allerdings gibt es ein juristisches Schlupfloch: Die Tiere dürfen lebend gerupft werden, wenn sie sich in der sogenannten Mauser befinden. Das ist die Zeit, in der die Vögel natürlicherweise ihr Gefieder abwerfen, um zum Beispiel abgenutzte Federn auszutauschen. Tierschützer kritisieren diese Gesetzeslücke seit langem.

Gesetzeslücke ermöglicht Tierquälerei

Aus ihrer Sicht lasse sich in den großen Mastbetrieben gar nicht überprüfen, wann welches Tier gerade in der Mauser sei. Die Arbeiter der „Rupfmannschaften“ kämen außerdem zu festen Zeiten, in denen dann alle Tiere abgearbeitet werden müssten. Tierschützer schätzen, dass so auch in Deutschland etwa eine Million Vögel lebend gerupft werden.

Gänse nach dem Rupfen auf einer Gansfarm in Ungarn © VIER PFOTEN

Keine Zahlen zur Rupf-Methode

Allerdings gibt es keine statistischen Zahlen, wie viele Gänse und Enten tot und wie viele lebend gerupft werden. Die Hersteller sind nicht verpflichtet, Angaben über die Herkunft der Daunen in ihren Jacken, Decken oder Schlafsäcken zu machen. Deswegen findet man auf den Etiketten der meisten Hersteller die Herkunft der Daunen nicht.

Kein gesetzliches Gütesiegel

Aber immer mehr Verbraucher möchten wissen, woher die Daunen in den Produkten stammen. Ein gesetzliches Gütesiegel für Daunen existiert bisher nicht. Daher haben verschiedene Hersteller eigene Gütesiegel eingeführt, um die Verbraucher zu informieren.

Hersteller entwickeln eingene Siegel

Eines der bekannteren Gütesiegel ist der „Responsible Down Standard“, der von der Outdoormarke The North Face ins Leben gerufen und mittlerweile von vielen weiteren Firmen übernommen wurde. Das Siegel wurde vor drei Jahren initiiert und ist inzwischen die am häufigsten zu findende Kennzeichnung im Mode-Einzelhandel. Zertifiziert werden Lieferketten, bei denen Daunen ausschließlich von bereits getöteten Tieren stammen.

Aber: keine offiziellen Kontrollen

Die Tiere müssen zudem ohne leidvolle Umstände gehalten und dürfen nicht zwangsgefüttert werden. Kontrollen sollen angekündigt sowie auch nicht angekündigt stattfinden. Die Verbraucherzentrale Hamburg äußert sich zurückhaltend: „Völlig falsche Angaben würden die Firmen hier sicher nicht machen, aber offizielle Kontrollen gibt es nicht.“

Viele Gänse werden nach dem Rupfen noch für Stopfleber gemästet. © VIER PFOTEN

Verschiedene Standards und Richtlinien

Ein weiteres Siegel ist der „Downpass“, entwickelt vom Verband der Deutschen Daunen- und Ferdernindustrie. Für Produkte mit diesem Siegel ist Lebendrupf ebenfalls verboten. Der Global Traceable Down Standard (Global TDS) strebt den höchstmöglichen Standard in der Daunengewinnung an und ist insofern strenger als die bisher genannten Siegel, da auch die Elterntiere kontrolliert werden. Der Traceable Down Standard wurde von der Outdoor-Marke Patagonia initiiert und entwickelte sich zur unabhängigen Zertifizierung. Weitere Firmen, insbesondere aus dem Outdoor-Bereich haben eigene Standards und Richtlinien für Daunenprodukte entwickelt und engagieren sich auf diese Weise für den Tierschutz.

Alternativen zur Daunen-Jacke

Mittlerweile gibt es viele Alternativen zur Daunen-gefütterten Jacke. Zum einen verschiedene Kunstfasern wie beispielsweise „Primaloft“, die die Eigenschaften von Daunen annähernd perfekt imitieren. Zum anderen kommen Alternativen aus der Natur: Kapok, die sogenannte Pflanzendaune, die aus dem Wollbaum gewonnen wird. Oder Milkweed. Ein Kraut, das hauptsächlich aus Nordamerika kommt. Jacken, die mit diesen Daunen-Alternativen gefüttert sind, sollen sogar Temperaturen bis zu -30 Grad aushalten.

Verbraucher in der Pflicht