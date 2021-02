Corona-Impfung - News

Die Impfungen gegen das Corona-Virus laufen in Deutschland schleppender an als in anderen Ländern wie z.B. Großbritannien. Gründe sind vor allem Lieferverzögerungen der Impfstoffe. Außerdem gibt es Unklarheiten, wie die Impfstoffe gegen die neuen hochansteckenden Virus-Mutanten wirken.

Am 16.2.2021 wurde bekannt, dass ein weiteres Unternehmen, der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson, bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung seines Corona-Impfstoffs beantragt hat. Bis Mitte März könnte eine Entscheidung darüber getroffen werden. Beim Präparat von Johnson & Johnson ist nur eine Injektion nötig.

FAQ – Häufige Fragen zur Corona-Impfung

Stand: 25.2.2021