Das Tor zur Hölle brennt noch immer

In dieser Folge von Fakt ab!:

- Wissenschaftler in Japan haben einen Bildschirm mit Geschmack entwickelt. Man kann daran lecken. (00:33)

- Turkmenistan will das "Tor zur Hölle" schließen - ein Krater in der Wüste Karakum, aus dem seit Jahren Methan austritt und brennt. (07:29)

- Israelische Wissenschaftler haben ein selbstfahrendes Aquarium gebaut. Der Golfisch steuert. (14:07)

- Wie alt kann ein Mensch werden? Und werden Frauen älter als Männer? (17:30)



Weitere Infos und Studien gibt's hier:

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/display-mit-leckbarem-geschmack-entwickelt-13375683

https://www.iflscience.com/environment/turkmenistans-president-wants-the-gateway-to-hell-blaze-to-be-extinguished/

https://www.nationalgeographic.com/adventure/article/140716-door-to-hell-darvaza-crater-george-kourounis-expedition

https://www.heise.de/hintergrund/Verhaltensforschung-Kommt-ein-Goldfisch-die-Strasse-entlang-6320113.html

https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/why-men-and-other-male-animals-die-younger-it%E2%80%99s-all-y-chromosome

https://www.swr.de/swr2/wissen/kryonik-vor-55-jahren-wurde-der-erste-mensch-tiefgefroren-100.html

https://www.livescience.com/human-life-span-limit-150-found.html



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...