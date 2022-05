SWR2 Wissen: Spezial – Das Tier und Wir

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier

Tiere sind uns nah – als guter Freund, als schmackhaftes Steak, als Teil unserer Umwelt. In zehn Folgen erkundet SWR2 Wissen Spezial unsere besondere Beziehung zu Tieren. Wir treffen unsere nächsten Verwandten, die Primaten, gehen auf die Jagd, in die Fleischfabrik, zur Reittherapie, ins Versuchslabor, in die Zoohandlung, ins Gericht.

SWR Britta Wagner

Zwischen Annäherung, Freundschaft und Ausbeutung

Die Geschichte zwischen Mensch und Tier ist lang und komplex. Am Anfang waren die Menschen eine neue Tierart. Wann fingen wir an, Tiere nicht nur zu jagen, sondern als Kunstwerke zu verewigen und dann zu domestizieren? Menschen und Tiere – das ist eine lange Geschichte der Trennung, Annäherung, Freundschaft und Ausbeutung. Einfach war unser Beziehungsstatus nie.

Haustiere lieben, Tiere essen, Wildtiere schützen

Warum verhätscheln wir Haustiere, quälen aber Nutztiere? Nicht nur gegen die Massentierhaltung regt sich zunehmend Widerstand, auch Tierversuche für Forschung und Kosmetika stehen in der Kritik. Doch gibt es überhaupt alternative Methoden zu Experimenten mit Laborratten und Versuchskaninchen? Eines ist klar: Ohne Tiere ist unser Leben kaum vorstellbar.

Ob Tierwohl, Jagd oder Artenschutz – immer spielt Ethik eine Rolle. Manchmal reicht ein Feldhamster oder Rotmilan, um ein ganzes Bauprojekt zu stoppen. Tiere zu schützen, sie vor dem Aussterben zu retten, ist Aufgabe des Menschen geworden. Biene, Eisbär und Fledermaus mahnen an, wie ambivalent das Kräfteverhältnis zwischen Mensch und Natur in Zeiten des Klimawandels ist. Wildschweine machen ganze Ernten kaputt. Rehe verbeißen junge Bäume. Seit es kaum noch Wölfe gibt, muss der Mensch für ein Gleichgewicht im Wald sorgen.

SWR Britta Wagner

Tiere vor Gericht und auf der Leinwand

Dass Tiere Rechte haben, steht außer Frage. Tiere sind keine Sachen, so heißt es seit 1990 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Jetzt wird immer öfter weitergedacht: Wenn das so ist, welches Recht hat dann der Mensch, sich über das Tier zu stellen, es zu malträtieren, zu töten, zu essen?

Wie wir mit Tieren umgehen, sagt etwas darüber aus, wozu der Mensch fähig ist. Wir können auch fürsorglich und liebevoll sein zu unseren Katzen und Meerschweinchen, dankbar gegenüber einem therapeutischen Hund oder Pferd. Immer wieder vermögen Tiere, wozu Mensch und Mensch gerade nicht in der Lage sind. Sie berühren uns emotional, sind treue Weggefährten, Eisbrecher und Unterhaltung.

Wir setzen Tieren Denkmäler oder vermenschlichen sie, in Literatur und Film. Wenn Tiere auf der Leinwand oder in Katzenvideos zu unseren Alter Egos werden, sind sie uns nah. Niedlich, divenhaft, unbeholfen, schlau. Vielleicht lassen wir Menschen uns am Ende gar nicht so deutlich vom Tier abgrenzen, wie wir glauben wollen? Das zumindest legt die neueste Primatenforschung nahe.

