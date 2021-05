per Mail teilen

Das Universitätsklinikum in Essen soll das erste "Smart Hospital" in Deutschland werden, in dem KI und Big Data höchste medizinische Standards zum Wohl der Patienten versprechen.

Ärzte können in Zukunft bei ihrer Visite am Krankenbett die neuesten Röntgenbilder und Labordaten auf dem Laptop checken, im Zentrallabor sortiert ein Robotersystem blitzschnell die eintreffenden Gewebe- und Blutproben, eine "Biobank" leitet sie an Forschergruppen weiter.

Intelligente Programme sagen voraus, ob bestimmte Therapieansätze bei einem Patienten erfolgreich sein können und identifizieren Metastasen oder Lungenerkrankungen. Ist das nur segensreich?

