Könnte eine SPD-geführte Ampel-Regierung eine Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringen? FDP und Grüne verbinden damit unter anderem die Hoffnung, Schwarzmärkte mit gefährlich verschnittenen Drogen austrocknen zu können. Die SPD gilt bei diesem Thema als deutlich zurückhaltender. Bei der Polizei sieht man Spekulationen um eine Freigabe von Cannabis mit Skepsis. „Wir wissen aus Ländern, in denen Cannabis freigegeben worden ist, dass dort weiterhin ein Schwarzmarkt besteht“, sagt Dietmar Schilff, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, in SWR2. „Wir fordern eine ideologiefreie Anhörung von Fachleuten zum Thema“, so Schilff mit Blick auf die politischen Diskussionen. Im Übrigen habe die Polizei schon vor Jahren gefordert, dass man eine bestimmte Abgabemenge straffrei stellt. mehr...