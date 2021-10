Das sind die Erwartungen an die Weltklimakonferenz COP26

Weltklimakonferenz 2021

Die Weltklimakonferenz (international: „United Nations Framework Convention on Climate Change, 26th Conference of the Parties“, kurz „COP 26“) findet vom 31. Oktober bis zum 12. November 2021 in Glasgow statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie 2020 um ein Jahr verschoben.

Offizielle Homepage: https://ukcop26.org/

Offizieller Twitter-Account: https://twitter.com/COP26