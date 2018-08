Männer in Baumärkten, Männer in schnellen Autos, Männer, die ihr Bier genießen und sexy von hohen Klippen ins Meer springen: Von diesem Männerbild verabschiedet sich die Werbung zunehmend. Das ergab eine Studie der Hochschule der Medien in Stuttgart. Andreas Baetzgen, Professor für Strategische Kommunikation, hat die Untersuchung geleitet. Die wichtigsten Ergebnisse:

Der Mann in der Werbung ist heute weniger dominant. Er begegnet seinem Gegenüber heute mehr auf Augenhöhe. Die klassischen, traditionellen Männlichkeitsattribute wie Stärke, Härte, Durchsetzungsvermögen und Karrierestreben sind in den letzten zwanzig Jahren tendenziell rückläufig.

Beim gemeinsamen Kochen mit Freunden gibt nach wie vor die Frau den Ton an, der moderne Mann in der Werbung zählt aber gerne die Küchenfeatures auf.

Oder der Mann überrascht die Frau am Abend mit Eiscreme. Nach dem traditionellen Rollenbild tut das die Frau. Oder der Mann trinkt das Bier abends nicht mit seinen Kumpels, sondern mit seiner Freundin. Das kommt in der Werbung teilweise noch bemüht rüber.

Nach den Zahlen in Deutschland sagen immer noch über 60 Prozent der Frauen, dass sie für das Kochen und über 70 Prozent, dass sie für das Waschen im Haushalt zuständig sind. Auch wenn wir in der Gesellschaft eine Gleichstellungsentwicklung erkennen und immer mehr Männer auch für ein gleichgestelltes Lebensmodell plädieren, gilt das noch nicht für die Mehrzahl der Bevölkerung.

Beide Geschlechter werden in den letzten Jahren weniger sexualisiert dargestellt. Vor allem bei den Männern wird es subtiler. Vor 20 Jahren war es noch selbstverständlich, dass man den Mann in der Parfümwerbung oder in der Cola-Werbung bis auf die Unterhose oder Badehose nackt sah. Das hat sich in den letzten Jahren geändert.