Noch in den 80er Jahren landeten Verpackungen einfach in der Restmülltonne. Erst mit der Gründung des Dualen Systems änderte sich das, Recyceln statt Wegwerfen lautete fortan die Devise. Der grüne Punkte zeigt seitdem, was in die Gelbe Tonne gehört. Was hat das Duale System gebracht? mehr...