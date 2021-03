In China steigt der Ausstoß von CO2 weiter an. Nach wie vor wird 60 Prozent des Stroms aus Kohle erzeugt. Chinas Führung hat aber das Ziel ausgegeben, das Land bis 2060 CO2-neutral zu machen. Dabei helfen soll ein neues Emissionshandel-System, das am 1. Februar 2021 startet. mehr...