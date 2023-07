Das Comeback des syrischen Diktators Assad

Luna Watfa ist eine syrische Journalistin. 2014 und 2015 saß sie dreizehn Monate lang in syrischen Gefängnissen, bevor ihr die Flucht nach Deutschland gelang. Mitgenommen hat hat sie die bunten Armbänder aus Kunststoffperlen, die sie im Gefängnis für ihre Familie knüpfte. Mit ihnen trägt Watfa die Hoffnung auf Freiheit am Handgelenk – und die Erinnerung an die vielen mutigen Frauen, die nach wie vor in Syrien inhaftiert sind.