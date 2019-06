Deshalb sind Vorlesungen oft so langweilig

Lehre an der Universität

Viele Vorlesungen an deutschen Unis sind langweilig und veraltet - das haben Forscher aus Chemnitz herausgefunden. Dabei gibt es Möglichkeiten, sie spannender zu gestalten, sagt der Psychologe René Bochmann.

Warum sollte man als Student oder Studentin zu einer Vorlesung gehen - und was gibt es für Gründe dagegen? René Bochmann von der Technischen Universität Chemnitz hat eine Studie veröffentlicht, bei der 2000 Studierende an 42 Hochschulen genau dazu befragt wurden.

Bochmann: "Der Ausgangspunkt ist, dass über 50 Prozent der Lehrveranstaltungen vor allem in den Bachelor Studiengängen Vorlesungen sind. Das heißt "Vorlesung" ist ein Hauptlehrformat an den Universitäten. Diese werden aber signifikant seltener besucht als Seminare oder Praxis-Module - die Ergebnisse sind da recht eindeutig.

Natürlich gibt es noch Studierende, die Vorlesungen besuchen und davon profitieren. Aber die breite Masse ist von dem Anspruchsniveau eher gelangweilt und sieht keinen Vorteil darin. Und hier setzt die Studie an: Die Studierenden wünschen sich, dass Vorlesungen individueller ablaufen.

Und es gibt heutzutage so viele Lehrmethoden, die es ermöglichen, auch bei großen Mengen von zum Beispiel 700 Studierenden, jeden mit dem persönlichen Lernstil abzuholen. Aber dafür muss ich als Dozent die Methoden natürlich kennen und wissen, wie ich sie anwende.", so René Bochmann.

Der Psychologe und sein Team haben in einem Fragebogen über 50 verschiedene didaktische Lehrmethoden abgefragt: Nahezu alle Dozierenden kannten nicht einmal die Hälfte - und auch davon haben sie lediglich 30 Prozent angewandt. Das heißt: Nur ein Bruchteil der zur Verfügung stehenden Methoden wurde überhaupt eingesetzt.

Am häufigsten verwendeten die Dozierenden die Methode "Vortrag", dann kommt die Methode "Zusammenfassung", das heißt, die Studierenden bekommen am Ende der Vorlesung oder online eine Zusammenfassung zur Verfügung gestellt. Dazu kam die Methode, den Lehrstoff am Ende durch Fragen zusammenzufassen.