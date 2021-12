Coronaimpfung: STIKO empfiehlt Booster schon nach drei Monaten

Jetzt in der Corona-Pandemie schauen alle auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommissionen (STIKO) und die Kritik wird immer lauter. Auch die Politik macht immer wieder Druck und wünscht sich schnellere Empfehlungen für die Corona-Impfstoffe. Doch was kann die STIKO leisten, was nicht? mehr...