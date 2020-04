Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) tragen Wissenschaftler im Projekt CEDIM Daten zur aktuellen Coronavirus-Pandemie zusammen. In Zukunft bräuchte es bessere Konzepte zum Umgang mit Pandemien und mit Naturkatastrophen, so die KIT-Forscher. Christoph König im Gespräch mit Prof. Michael Kunz vom Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) am Karlsruher Institut für Technologie. mehr...