Corona: Die Schulen sollten trotz Omikron geöffnet bleiben

KMK-Vorsitzende Karin Prien gegen Schulschließungen

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, hat sich noch einmal gegen Schulschließungen ausgesprochen. Aus ihrer Sicht sollten sich die Bundesländer auch mit der Frage nach Quarantänezeiten beschäftigen.

Laut Karin Prien waren die Schulen in Deutschland deutlich länger geschlossen als in anderen europäischen Ländern. Jetzt aber müsse klar sein, „dass es nicht sein darf, dass auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen die Pandemie bekämpft wird. Und das heißt eben, dass wir die Schulen im Zweifelsfall immer offen lassen. Und dass wir so viel wie möglich Normalität für Schülerinnen und Schüler im Unterricht, aber übrigens auch in der im außerschulischen Bereich ermöglichen,“ so Prien.

Omikron: vorsichtiger Optimismus wegen vermutlich milderer Symptome

Mit ihren Kolleginnen und Kollegen will Karin Prien zunächst einmal die Datenlage sichten. Und dann Empfehlungen für die Bund-Länder-Runde am Freitag auf den Weg bringen. Prien: „Wir haben dazu ja etwa vom Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin auch schon eine sehr fundierte Stellungnahme gehört in den letzten Tagen und werden uns aber natürlich auch noch mal über die Rahmenbedingungen unterhalten. Und auch darüber, was wir der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag mitgeben wollen aus dem Bildungsbereich.“

Die ersten Erkenntnisse über die Omikron-Variante stimmen die KMK-Vorsitzende vorsichtig optimistisch. Trotz steigender Ansteckungszahlen: "Nach meiner jetzigen Einschätzung ist es so, dass Omikron ja ansteckender ist als die vorhergehenden Virusvarianten, aber eben auch zu milderen Symptomen führt. Deshalb gehen wir davon aus, dass hier die Maxime "Schulen sollen zuletzt geschlossen werden" auch weiter gilt und wir auch in den nächsten Wochen nicht zu einer totalen Schließung des öffentlichen Lebens kommen werden."

Mehr Hygiene, mehr Tests und Maskenpflicht

Anstelle von Schulschließungen sollen strengere Hygienemaßnahmen an den Schulen gelten. Wie etwa ein strengeres Testregime in den ersten zwei Schulwochen und eine Maskenpflicht für alle Jahrgänge. So wie es in den ersten Bundesländern schon der Fall ist, die in dieser Woche wieder mit dem Schulbetrieb begonnen haben. Karin Prien: „Insofern ist da Klarheit, dass diese strenge Hygienemaßnahmen sinnvoll sind, in der KMK. Aber es geht natürlich noch um andere Fragen. Etwa: Wie gehen wir mit Quarantäne und Isolierung bei Lehrkräften und anderen an Schulen Beschäftigten um? Und was machen wir mit den Kindern in diesem Bereich? Das sind Themen, die diese Woche beraten werden müssen und wo auch die KMK sich positionieren sollte und auch die Ministerpräsidentenkonferenz dann Entscheidungen treffen muss.“

GEW unterstützt Forderung nach verkürzter Quarantäne für Lehrkräfte

Die Forderung nach einer verkürzten Quarantäne für Lehrkräfte unterstützt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern sagte dem Redaktionsnetwerk Deutschland, vor den Ferien hätten sich viele Beschäftigte in Quarantäne befunden, weswegen teilweise Distanzunterricht stattfinden musste. Der sollte aus Finnerns Sicht möglichst vermieden werden, lasse sich aber in Einzelfällen je nach Infektionslage regional nicht ausschließen.

Berufsverband Kinder- und Jugendärzte: Schulbetrieb aufrechterhalten

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rief dazu auf, den Betrieb an den Schulen auch bei steigenden Corona-Zahlen aufrechtzuerhalten. In der Ärzte-Zeitung sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach, Hygienekonzepte müssten konsequenter umgesetzt werden. Außerdem müssten ausreichend Luftfilter bereitgestellt werden. Die Mittel dafür seien da – sie würden aber noch nicht überall abgerufen, so Fischbach.