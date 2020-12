Leitlinien zur Triage, also der Entscheidung wer bei knappen Kapazitäten behandelt wird und wer nicht, orientieren sich an Dringlichkeit und Aussicht auf Erfolg der Behandlung, erklärt der Ethiker Bert Heinrichs im Gespräch mit SWR2. „Das ist ungeheuerlich, aber es sind auch ungeheuerliche Zustände“, erklärt Heinrichs. Gesetzliche Regelungen sieht er skeptisch, immerhin gebe es Leitlinien für Ärzte, diese aber müssten letztlich die Verantwortung für ihre Entscheidungen selbst tragen.

In einigen deutschen Krankenhäusern reichen die Kapazitäten nicht mehr zur Behandlung aller Covid-Patient*innen aus. Für Aufsehen sorgten Aussagen des Ärztliche Direktor des Oberlausitzer Bergland-Klinikums, Mathias Mengel, dass sie in seiner Klinik bereits mehrfach vor die Entscheidung gestellt waren, welche*r der Covid-Patient*innen mit Sauerstoff versorgt werden könnten und welche*r nicht. mehr...