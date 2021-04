per Mail teilen

Medizinische Fragen

Am 26. März 2020 beantwortete Dr. Patrick Hünerfeld, Medizinexperte der SWR Wissenschaftsredaktion, Fragen zum Thema Corona in SWR2 Impuls.

Mit Kindern über ihre Ängste vor Corona sprechen

Am 30. März 2020 beantwortete der Kinderarzt Dr. med. Herbert Renz-Polster Ihre Fragen zum Thema Kindersorgen in der Corona-Krise in SWR2 Impuls.

Zu Hause lernen – Wie geht das?

Am 27. März 2020 beantwortete Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Ihre Fragen zum Unterricht zu Hause in SWR2 Impuls.

