Die wundersame Welt der Wanzen

Auf der Mauer, auf der Lauer …



Von Claudia Heissenberg

"Bettwanzen sind nur eine Art. Es gibt auch andre, hübsch und zart, die ernähren sich nur von Pflanzen, statt sich an Menschen anzuwanzen ...", dichtete Eugen Roth. Etwa 900 Wanzen-Arten sind in Deutschland heimisch, weltweit kennen Forscher rund 40.000 Spezies und vermuten mindestens 20.000 weitere, bisher unbekannte. Wanzen leben auf Sträuchern, im Gras, in Mooren und Wüsten, und - als einzige Insekten überhaupt - sogar auf hoher See. Ihre Rüssel, mit denen sie Pflanzensaft oder Blut saugen, sind 30 Mal feiner als die dünnste Kanüle.