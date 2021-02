„Würmer haben keinen Gehörsinn“ behauptete 1881 der große Naturwissenschaftler Charles Darwin. Damit lag er voll daneben.

Selbstverständlich nehmen Würmer Geräusche nicht auf die Weise wahr, wie wir Menschen. Sie verfügen aber über spezielle Druckrezeptoren, mit deren Hilfe sie Druckwellen spüren können.

Was wir Hören nennen, ist Umwandeln von Schall in Schwingungen. Unser Trommelfell ist also auch nicht so viel toller als die Druckrezeptoren des Wurms. Die äußere Erscheinung kann täuschen. Nicht die Stärksten gewinnen, nicht die mit den größten Ohrwascheln zum Beispiel, sondern die Fähigsten, die Fittesten überleben. Sagte Darwin ja selbst.

Geschrei und Fagottspiel lassen den Wurm kalt

Man muss ihm freilich lassen: Er prüfte die Würmer gründlich und notierte fast ein wenig traurig: "Sie nahmen nicht die geringste Notiz von den durchdringenden Tönen einer Metallpfeife, ebenso wenig von den tiefsten und lautesten Tönen eines Fagotts. Sie verhielten sich indifferent gegen Geschrei.“

Nun weiß jeder, der Nachbarn hat: Gegen deren Lärm hilft nur das Ignorieren des nämlichen. Man hört ihn weiter, aber indem man es sich nicht anmerken lässt, raubt man dem Krachmacher den Triumph.

Charles Darwin bescheinigt dem Wurm dennoch Intelligenz

Ob solch kapriziöses Denken dem gemeinen Wurm eignet? Nun, es war wiederum Darwin, der notierte: „Würmer verdienen es durchaus, als intelligent bezeichnet zu werden.“ Und das beweisen sie, möglicherweise, indem sie auf kein Fagott und kein Geschrei hören wollen.

Vielleicht wollten sie was erzählen, ihm, dem ollen Charles Darwin, der aber nur stur in sich selbst hineinhörte, herumsitzend, in seinem Ohrensessel oder im Hörsaal. Und – hastdunichtgehört – schrieb Darwin halt 1881 wörtlich “Würmer besitzen keinerlei Gehörsinn“. Ein Jahr später war er – was ihn sicher wurmte – tot. Von seinen Würmern hörte man nie mehr etwas. Sie sind wohl gleich ihm verstummt. Überlebt haben sie ihn aber. Survival of the Fittest. Aber das ist eine andere Geschichte. So wie die vom Ohrwurm, der immer unvergessen bleibt. Dem, der ihm ein Ohr leiht ...