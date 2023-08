I Feel You - oder die eingedeutschte Variante: Fühl Ich - ist in der Social Media-Welt ein Signal des Mitgefühls und der Empathie. Die Formulierung findet sich vor allem im Bereich der Jugendsprache. Interessant ist, dass die Wortbildung aus der digitalen Welt bereits in den alltagssprachlichen Gebrauch gewandert ist. So gibt es zum Beispiel bei einer Jugendberatungsstelle in Freiburg eine Workshop-Reihe #fühl’ich zur psychischen Gesundheit von jungen Menschen.