Immer häufiger wird Cannabis als Therapieform bei schwerer Epilepsie eingesetzt, gerade bei Kindern. Angeblich soll sich so die Zahl der Anfälle reduzieren. Doch führende Ärzte in der Epilepsieforschung warnen vor dem "unkontrollierbaren Zaubermittel". Was ist dran an der neuen Therapieform gegen Epilepsie?