Eigentlich sollte es bei uns so laufen wie in den Niederlanden: Cannabis in Coffeeshops, und das in ganz Deutschland. Doch jetzt ist klar, dass die Pläne nicht so weit gehen sollen. Was sie genau vorhaben, haben die Minister Karl Lauterbach und Cem Özdemir jetzt mitgeteilt.

Cannabis legalisieren – PRO und CONTRA aus wissenschaftlicher Sicht