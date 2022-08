Bundestagswahl: So sehen die Pläne der Parteien zur Bildung aus

Bildung spielt zwar hauptsächlich auf Länderebene eine Rolle. Doch auch bei der Bundestagswahl haben die Parteien Pläne zu Bildung — dabei geht es vor allem um Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit. In einer Sache sind sich die Parteien einig: Bei der Digitalisierung der Schulen gibt es Nachholbedarf. Das hat die Corona-Pandemie noch einmal offengelegt. Doch was sagen CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD genau in ihren Programmen?

Die Union will „allen Bildung ermöglichen“

„Der Grundstein für Aufstieg durch Bildung wird schon im frühen Kindesalter gelegt. Für uns gilt: Die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden“, heißt es im Wahlprogramm.

Darum will die CDU den Kita Ausbau weiter fördern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll verbessert werden. Besonders wichtig ist der CDU die sprachliche Bildung. So soll es für Kinder von drei Jahren an verbindliche Sprachtests geben. Im Bereich Forschung will die CDU mehr Frauen für technische und naturwissenschaftliche Studiengänge ansprechen. Das Bafög soll modernisiert und die Altersbeschränkung dafür gestrichen werden.

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien ist im „Expertenteam“ von Armin Laschet (CDU) für die Bundestagswahl. IMAGO IMAGO / Emmanuele Contini

Der SPD ist „frühkindliche Bildung wichtig“

„Der Kampf gegen Bildungsbenachteiligung muss in allen Systemen konsequent stattfinden. Deshalb werden wir die frühkindliche Bildung weiter ausbauen“, so das Programm der Partei für die Bundestagswahl 2021.

Außerdem soll jede*r Schüler*in einen Internetzugang sowie ein digitales Endgerät bekommen. Auch die SPD will die Altersgrenze beim Bafög aufheben. Im Hochschulbereich soll die Forschung gefördert werden: Neben Zukunftstechnologien wie Quantentechnik will die SPD hier auch Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften fördern.

Die AfD „befürwortet das mehrgliedrige Schulsystem“

Die Partei lehnt Gesamtschulen ab und will Förder- und Sonderschulen erhalten. „Die Bildungsstandards aller Schulformen und Bildungseinrichtungen müssen wieder auf das Niveau einer führenden Wissenschafts- und Industrienation gehoben werden“, sagt sie in ihrem Wahlprogramm.

Außerdem will die AfD deutsches Kulturgut im Unterricht vermitteln. An Universitäten sollen Master- und Bachelorabschlüsse durch Magister und Diplom ersetzt werden. Zudem will die AfD kein Geld mehr für Gender-Forschung ausgeben.

Bye bye, Bologna: Die AfD möchte statt Bachelor und Master wieder auf Diplom und Magister umstellen. IMAGO IMAGO / photothek

Die FDP will „einen Deutschtest für Kinder“

Der Test soll ein Jahr bevor sie in die Schule kommen, gemacht werden. Gegebenenfalls sollen sie dann noch einmal gefördert werden. Außerdem will die FDP, dass künftig Bund und Länder gemeinsam für Bildung zuständig sind. Im Wahlprogramm heißt es: „Wir fordern bundesweite Abschlussprüfungen für die Mittlere Reife und das Abitur sowie qualitativ hochwertige Bildungsstandards.“

Daneben fordert die FDP die Schulfächer Wirtschaft und Informatik einzuführen. Student*innen sollen auch über die Regelstudienzeit hinaus Bafög erhalten können. Außerdem betont die FDP mit Blick auf die sogenannte Cancel Culture die Wissenschaftsfreiheit.

Die Linke will „kostenlose öffentliche Kitas“

In den Kitas soll es auch ein kostenloses Essen geben. Einen kostenlosen Laptop will die Linke ebenfalls allen Schüler*innen zur Verfügung stellen. Daneben will sie hunderttausende Lehrer*innen und Erzieher*innen einstellen. Außerdem heißt es im Wahlprogramm: „Statt immer mehr Kindern den Stempel eines Förderbedarfs aufzudrücken, wollen wir das mehrgliedrige Schulsystem Schritt für Schritt abbauen.“ Nach den Plänen der Linken sollen Studierende das Bafög künftig nicht mehr zurückzahlen müssen.

Die Linke scheint schon genaue Vorstellungen zu haben, wie sie ihr Bildungsprogramm finanzieren könnte. IMAGO IMAGO / Norbert Neetz

Die Grünen wollen „mehr Erzieher*innen einstellen“

Auch die Grünen wollen Kitas ausbauen. Daneben wollen die Grünen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler*innen. Außerdem heißt es im Wahlprogramm: „Wir wollen, dass Tablet oder Laptop selbstverständliche Lernmittel sind. Unser Ziel ist es, allen Schüler*innen neue Arten des Lernens zu ermöglichen.“

Eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Länder bei Schulen — das wollen auch die Grünen. Bafög soll zu einer Grundsicherung weiterentwickelt werden, unabhängig vom Einkommen der Eltern.