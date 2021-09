Bundesjugendspiele – Lust und Frust der Leibesübungen

per Mail teilen

Die Bundesjugendspiele, eingeführt 1951, bilden das große Jahresritual des schulischen Sports. Traditionell soll der Wettkampf junge Menschen an den Sport heranführen, Werte vermitteln, aber auch das Verlieren lehren. So die Idee des Gründers Carl Diem, der schon in der Nazizeit den Gedanken des Kampfes und der Volksgesundheit propagandistisch förderte.

Die Teilnahme am Leistungsmessen ist, anders als bei Lese- oder Singwettbewerben, bis heute Pflicht. In der Realität, so bemängeln dies Kritiker, bewirkte der Zwangs-Wettbewerb mehr Frust als Lust. Leistungsschwache Schüler würden demotiviert.

Seit 2015 läuft die Debatte um die Abschaffung der Jugendspiele. Aber die lassen sich so schnell nicht vertreiben.

