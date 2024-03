Als „Vocal-Coach“ hat sich die Musikerin Sarah Lipfert einen Namen gemacht. Sie trainiert Kandidatinnen und Kandidaten der TV-Casting-Show „The Masked Singer“, sie hat einen Lehrauftrag für Jazz- und Popgesang an der Hochschule für Musik in Stuttgart und steht selbst auf der Bühne oder unterrichtet im Hinterhaus einer alten Bäckerei in Karlsruhe alle Menschen, die Lust aufs Singen haben. Ihre große Musikleidenschaft hat Sarah Lipfert mit einer gezielten Karrierestrategie verbunden.