SWR2 Wissen. Von Stefan Fuchs



Über die Jahrhunderte hat sich nicht nur unser Verständnis vom Schlaf verändert. Denn wann und wie lange wir schlafen, bestimmt vor allem die Gesellschaft, in der wir leben.

"Der Schlaf ist die Nabelschnur, durch die das Individuum mit dem Weltall zusammenhängt …"

... formulierte der Dramatiker Christian Friedrich Hebbel im beginnenden 19. Jahrhundert. Spätestens mit der Industrialisierung wurde diese Nabelschnur zerschnitten. Zur Welt kam ganz allmählich ein Ich, das sich ungemein schwer tat mit dem Kontrollverlust im Schlaf. Damit hat auch der menschliche Schlaf eine Geschichte. Das seelische und körperliche Schlafgeschehen wird im Verlauf der Moderne kulturell geformt und gesellschaftlich instrumentalisiert.

Michel Foucault nannte dies als erster „Biopolitik“. Der französische Philosoph meinte damit Technologien gesellschaftlicher Herrschaft, die sehr tief in den menschlichen Körper und in die menschliche Psyche eingreifen können. Das macht er beispielsweise an der christlichen Beichte deutlich: Durch das rituelle Benennen dessen, was für die Kirche als Sünde gilt, wird Unbewusstes ausgesprochen. So werden Tiefen der menschlichen Seele zugänglich, die sich gesellschaftlich steuern lassen. Die Beichte identifiziert Foucault so als eine frühe biopolitische Technologie. Mit dem Aufschwung der Medizin im 18. und 19. Jahrhundert beginnt man, sich auch wissenschaftlich mit dem Schlaf zu beschäftigen.

Schlafwissenschaften

Die Historikerin Hannah Ahlheim arbeitet an einer Geschichte des Schlafs und der Entwicklung der Schlafwissenschaften. Soziologische, anthropologische, kulturwissenschaftliche, ja selbst politologische Studien erschließen dieses komplexe Forschungsfeld. Es gibt den begründeten Verdacht, dass die Schlafrhythmen in vorigen Jahrhunderten anders aussahen als die heutigen; dass der 8-Stunden Schlaf ohne Unterbrechungen, der heute gemeinhin als gesunder Normalschlaf gilt, ein relativ junges Phänomen ist. Das nächtliche Erwachen gilt heute als ernste Störung des Schlafes. In vormoderner Zeit, war das eine heilige Stunde. Für romantische Dichter wie Jean Paul der Augenblick, da eine Muse die Feder führt.

Jean Paul: "Weil wir nie schärfer denken und reicher empfinden als in der Nacht, diese Mutter der Götter und mithin Großmutter der Musen; und ginge am Morgen nicht der Körper mit Nachwehen herum, es gäbe kein besseres Braut- und Kindbett geistiger Sonntaggeburten als das Bette, ordentlich als wenn die Schlaffedern zu Schreibfedern auswüchsen."

Manche Anthropologen spekulieren, dass der mehrphasige Schlaf schon etwa 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung durch einen Einheitsschlaf abgelöst wurde. Bereits die Neandertaler hätten diesen für die Hominiden typischen, ununterbrochenen Schlaf angenommen. Hier sind Zweifel angebracht. Was diese Spekulationen aber überdeutlich zeigen: die Art, wie wir schlafen, rührt an einen sensiblen Punkt des europäischen Selbstverständnisses: Der Einheitsschlaf gilt als zivilisatorische Errungenschaft - wie der Monotheismus, der die Vielgötterei ablöste.

Ahlheim: "Es ist eine Rationalisierung von Zeit: Einschlafen, Aufstehen. Was vor allem dahinter steckt ist eine Produktivitätsidee, dass ein Schlaf effektiv sein muss, und er muss auch in den Alltag der industrialisierten Gesellschaft passen."

"Die 24 Stunden des Tages lassen sich wunderbar einteilen (..). 8 Stunden für den Schlaf, 8 Stunden für die Arbeit, 8 Stunden für die Freizeit. Man kann im 19. Jahrhundert sehen, dass sich diese Vorstellung mit dem industrialisierten Arbeitsalltag verbinden lässt." - Ahlheim, Historikerin SWR SWR - Clemens Wolfsperger

Die Industriealisierung der Schlafgewohnheiten

Mit der Industrialisierung gerät der Schlaf in ernste Bedrängnis. Die dröhnenden Maschinen in den Fabrikhallen kennen keine Nachtruhe. Neurasthenie, der Burnout der Gründerzeit, macht sich breit. Die Schlaflosigkeit der Moderne überwindet Klassenschranken, erklärt Ahlheim. Im 19. Jahrhundert schlief angeblich schlecht, wer mit dem Kopf gearbeitet hat. Die Leute waren gestresst, nervös und brauchten ihr Gehirn. Gleichzeitig galt: wer körperlich gut arbeitet, und deshalb weniger denken muss, der ist so erschöpft, dass er auch gut schläft. In den 1920er Jahren redete man plötzlich von Massenschlaflosigkeit, die alle gesellschaftlichen Klassen betreffe.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Schlaf erfuhr zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen neuen Schub. Schlaf ist zu einem zentralen ökonomischen Faktor geworden. Arbeitsmediziner, Militärs und Unternehmer wollen den Schlaf in der Industriegesellschaft steuern und kontrollieren. Im Krieg will man mit Psychopharmaka die Wachphasen künstlich verlängern, im Frieden die optimalen Bedingungen für den erholsamen Schlaf sicherstellen. Mit dem Elektroenzephalogramm, kurz EEG, gelingt den Schlafforschern endlich ein Blick ins schlafende Gehirn. 1930 werden in den USA erstmals Gehirnströme über eine ganze Nacht gemessen. Die Wissenschaftler entdeckten, dass das Gehirn durchaus aktiv ist während man schläft und das sich der Schlaf aus verschiedenen Phasen zusammensetzt: Leicht- und Tiefschlaf.

Nachtruhe in der "Schlafarchitektur"

Der Tübinger Neurowissenschaftler Jan Born ist überzeugt, dass der Schlaf neben der Erholung noch andere Funktionen hat. Im EEG zeigen die unterschiedlichen Schlafphasen typische Muster der Gehirnaktivitäten. Die Hypothese der Wissenschaftler ist, dass diese unterschiedlichen Muster verschiedenen Erinnerungsleistungen des menschlichen Gehirns entsprechen. Das Abspeichern gelernter Vokabeln beispielsweise findet danach im Deltaschlaf statt. Das Abspeichern von Abläufen, wie Skifahren oder Klavierspielen in der Traum- oder REM-Phase. Die Wissenschaftler nennen die Abfolge dieser verschiedenen Schlafphasen „Schlafarchitektur“.

Nach den jüngsten Erkenntnissen der Tübinger Wissenschaftler prägt sich die Schlafarchitektur erst in der frühkindlichen Entwicklung des Menschen aus. Untersuchungen des Schlafes von Säuglingen haben gezeigt, dass man bei Neugeborenen Tiefschlaf und Traumschlaf noch nicht zuverlässig unterscheiden kann. Sicher ist nur, dass die Phase des Deltaschlafs, während der das Bewusstsein komplett ausgeknipst wird, eine entscheidende Rolle beim Entstehen des menschlichen Langzeitgedächtnisses spielt. Säuglinge können so die chaotischen Sinneseindrücke des Alltags verarbeiten, filtern und als einfache Strukturen im Gehirn aufrechterhalten, erklärt Born.

"Der tiefe, traumlose Schlaf ist die Erfahrung, die man sich niemals zu eigen machen kann. Die Erfahrung, überhaupt keine Erfahrung zu machen. Und dennoch! Dennoch bleibt etwas von diesem Schlaf zurück." - Jean-Luc Nancy, französischer Philosoph SWR SWR -

Bewusstsein und Bewusstlosigkeit

Die Hypothese der Neurobiologen ist, dass die neuronalen Netzwerke, die im Gehirn für die Aufnahme der Sinneseindrücke zuständig sind, identisch mit denen sind, die diese Eindrücke im Langzeitgedächtnis abspeichern. Beides gleichzeitig geht augenscheinlich nicht, die Flut der Sinnesreize könnte den hochkomplexen Abspeicherungsprozess stören.

Born: „Gemeinsamkeiten herauszufiltern, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erlebt werden, das ist ein Prozess, für den man auf jeden Fall offline, das heißt in den Schlaf hineingehen muss, um (..) eine sinnvolle Abstraktion (..) hinzubekommen."

Trifft das zu, dann läuft im Deltaschlaf - in der absoluten Bewusstlosigkeit - ein komplizierter neuronaler Dialog ab, zwischen dem Hippocampus als Eingangsstation der Sinnesreize und dem Neocortex, dem sogenannten Großhirn. Analog zur Informationsverarbeitung im Computer könnte man den Hippocampus als Arbeits- und den Neocortex als Langzeitspeicher bezeichnen. Eingeleitet wird die Überführung und Einordnung der im Laufe des Tages aufgenommenen Eindrücke in das Langzeitgedächtnis durch einen geheimnisvollen Gleichklang der Deltawellen, die mit weniger als einem Hertz schwingen.

Könnte man das Verhalten eines Menschen verändern, wenn man den Tiefschlaf manipuliert? Getty Images Thinkstock -

Wächserne Gewohnheiten

Je älter der Mensch wird, umso mehr verschwinden die Deltaphasen aus dem nächtlichen Schlafgeschehen. Jenseits des 40. Lebensjahrs hat sich das subjektive Bewusstsein augenscheinlich stabilisiert. Die Phase des bewusstlosen Tiefschlafs fällt deshalb aus. Bei Heranwachsenden aber dominiert der geheimnisvolle Deltaschlaf, in dem paradoxerweise das Bewusstsein entsteht. Bestätigen sich diese Erkenntnisse, verarbeitet das menschliche Bewusstsein im Deltaschlaf nicht nur das tagsüber Gelernte, es ist insgesamt formbar wie Wachs.

Born: "Es ist alles möglich (..) wir sind mit der Erforschung der Mechanismen erst ganz am Anfang. Und es gibt ganz neue Untersuchungen, die zeigen (..) dass man tatsächlich ganz eingefahrene Gewohnheiten, ganz tief sitzende Gedächtnisinhalte modifizieren kann im Schlaf. Man könnte gezielt anfangen und zum Beispiel auch Suchtpatienten, bei denen ja das Problem ist, dass sie sehr, sehr eingeschliffene Verhaltensweisen zeigen, dann könnte man anfangen, die zu verändern."

Mit dem rasanten Fortschritt der Neurowissenschaften ist die Kulturgeschichte des Schlafes an ihren vorläufigen Endpunkt gelangt. Die Wissenschaft rührt mit ihren Erkenntnisse an den Kern des individuellen Bewusstseins und es könnten sich Möglichkeiten eröffnen, den Schlaf auch für die Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit des Menschen zu nutzen. Das wäre dann die letzte Etappe in der Entwicklung biopolitischer Strategien, die vor 200 Jahren begann. Mit der Tiefe des Eingriffs wächst die Verantwortung der Wissenschaft.