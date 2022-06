Entfesselter Kapitalismus - wie aktuell ist Marx?

Gespräch mit Marx-Kenner Jürgen Neffe



Wer heute Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften studiert, kommt kaum mehr mit Marx in Kontakt, es dominiert eine rationale mathematische Methode. Dabei kann man noch heute von diesem genialen Theoretiker viel lernen. Die meisten seiner Konzepte haben nach wie vor eine große Aktualität.

Marx beschreibt als erster den Kontrollverlust im Kapitalismus

Die Kernaussage von Marx lässt sich in einem Wort zusammenzufassen: "Kontrollverlust". Damit meint er: Wir Menschen – und das hat Marx aus der Religionskritik übernommen – haben mit dem Kapitalismus ein System geschaffen, das sich unserer Kontrolle entzogen hat. Wir werden paradoxerweise von etwas beherrscht, was wir selbst in die Welt gesetzt haben.

Diese Argumentationsfigur kommt aus der damaligen jung-hegelianisch aufgeladenen Religionskritik. Gemeint war damit: "Gott ist nur eine Erfindung des Menschen." Feuerbach etwa sagt: "In Gott beten die Menschen ihr besseres Ich an." Gott ist also einerseits ein Geschöpf des Menschen, andererseits hat er sich als Wesen verselbständigt. Marx überträgt das auf den damals noch jungen Kapitalismus. Er sagt, da ist etwas Ähnliches passiert: Ein von uns geschaffenes Etwas hat sich verselbständigt. Und dann erst geht er daran, dieses große Etwas zu untersuchen.

Marx und die Industrie 4.0

Ein Blick auf die heutige Industrie 4.0, die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz, die Datenströme, zeigt, dass wir in den nächsten Jahren möglicherweise den totalen Kontrollverlust erleiden, wie Marx das im Ansatz vorausgesehen hat.

Die neuen Systeme, die gerade geschaffen werden und schon fast transhumanistisch sind, also künstlich intelligente Systeme, könnten uns in Zukunft vorschreiben, was wir zu tun haben und was nicht. Schon heute hören wir auf abstrakte Algorithmen, die uns sagen, wie wir unsere Gesundheit optimieren können oder welcher Partner zu uns passt. Und Roboter arbeiten schon jetzt in vielen Bereichen besser als Menschen und werden in Zukunft weitere Tätigkeiten automatisieren. Insofern ist Marx auch auf dieser Ebene hoch aktuell.

Entfremdung, Ausbeutung, Warenfetischismus sind wichtige Kategorien

Marx liefert eine Methode und ein Instrumentarium, um die ökonomischen Systeme zu verstehen. Entfremdung ist ja aus seiner frühen Zeit in mehrfachem Sinne gemeint: Es geht um Entfremdung des Produkts, wenn es eine Ware ist. Der Mensch hat von dem Herstellungsprozess eines Produkts keine Ahnung mehr, auch von seinem eigentlichen Objektcharakter, weil er es als Fetisch wahrnimmt. Marx meint aber auch Entfremdung des Vorgangs, der Produktion.

Der Arbeiter in der Firma führt nur noch kleinteilige Tätigkeiten aus und weiß nicht mehr, wie ein Ding als Ganzes hergestellt wird. Und er beschreibt eben auch die Entfremdung des Menschen vom Menschen. Wir reden eigentlich alle nur noch in der Warensprache miteinander, sagt er. Und das trifft auch heute noch zu, in einer Zeit, in der Soziologen kritisieren, dass der Kapitalismus auch die Psyche erobert und dort eine Wettbewerbslogik etabliert hat. Auf all diesen Ebene kommt es zu Entfremdungserscheinungen.

Jürgen Neffe picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Foto: Frank May

Jürgen Neffe ist promovierter Biologe, Journalist und Buchautor. Er arbeitete u.a. bei der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature" und war Korrespondent des "Spiegel". Heute ist er als freiberuflicher Autor tätig.

Jürgen Neffe im Gespräch über seine Biografie "Marx. Der Unvollendete" anlässlich des 200. Geburtstags des Philosophen und Gesellschaftskritikers: