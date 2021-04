Spurensuche in Belarus



Von Peter Jaeggi

Das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl steht im Norden der Ukraine, nur einige wenige Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Die Nuklearkatastrophe, bei der am 26. April 1986 der Reaktor des Blocks 4 explodierte, gilt als bisher weltweit schwerster Unfall in einem Kernkraftwerk. Immer mehr wird klar, dass die Folgen noch nicht in vollem Umfang abgeschätzt werden können. So gibt es Hinweise, dass viele gesundheitliche Folgen erst viel später offenbar werden. Vor 30 Jahren wurde Weißrussland (Belarus) am schlimmsten von dem Unglück getroffen. Beleuchtet werden medizinische, soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte. Tausende, die damals rund um Tschernobyl wohnten, leben heute in gesichtslosen Wohnblocks in Minsk. Ihre Dörfer, die sie verlassen mussten, haben die meisten nie mehr besucht. Die Dokumentation zeigt auch, wie betroffene Menschen gelernt haben, mit dem unsichtbaren Feind der Radioaktivität zu leben. Eine Spurensuche in Belarus.

Produktion 2011