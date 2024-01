Sternstunden der Wissenschaft



20. Juli 1969. Die Apollo 11 ist gelandet. Neil Amstrong wird gleich als erster Mensch den Mond betreten.

Das ist der Höhepunkt der bemannten Raumfahrt des 20. Jahrhunderts. Zu hören sind auch Armstrongs berühmten Worte: "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit." Im Original: "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind."

Leider gehen dieser Satz unter, weil Moderator Peter Klein und Reporter Robert Röntgen in Houston gerade ihre Uhren vergleichen. (ab Minute 8’20)