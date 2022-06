Die 68er - eine überschätzte Generation?

SWR2 Wissen: Aula | Von Klaus Schroeder



Die 68er-Revolte steht gemeinhin für Demokratisierung, Zivilisierung, Pazifizierung der noch "jungen" BRD. Doch bei dieser Bewertung ist Skepsis angebracht. Wenn man sich die Entwicklung genauer ansieht, findet man Elemente, die die 68er in einem anderen Licht erscheinen lassen. Professor Klaus Schroeder vom Forschungsverbund SED-Staat der FU-Berlin beschreibt die dunkle Seite der Rebellion.

Ignorieren und verschweigen

Die gewaltbereite und intolerante bis totalitäre und damit auch antizivile Seite des 68er-Protestes ist bisher in den Betrachtungen weitgehend ausgeblendet worden. Bis zum heutigen Tag bringen viele linksradikale Akteure von einst nicht den Mut auf, zur "ganzen Wahrheit" zu stehen, sondern ignorieren oder verschweigen die dunklen Flecken ihrer Geschichte. (Klaus Schroeder)

Eine Modernisierung gab es schon vorher

Einige inzwischen zumeist im Rentenalter stehende Apologeten der Revolte werden nicht müde, ihr seinerzeitiges Tun als nachholende Demokratisierung und Zivilisierung der Bundesrepublik zu beschreiben. Linke Gewalt und sogar Terror seien nur Gegengewalt und von daher gerechtfertigt gewesen. Zudem behaupten sie weiterhin hartnäckig, erst sie hätten umfassend über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufgeklärt. Sicherlich haben die Revoltierenden mit ihrer Radikalität manch Engstirnigkeit und formales Autoritätsgehabe zerstört, aber die Modernisierung der Gesellschaft inklusive eines veränderten Sexualverhaltens und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus begannen schon vorher. (Klaus Schroeder)

Enttabuisierung politischer Gewalt

Die Protestbewegung entwickelt sich schon im Jahre 1967 von einer außerparlamentarischen zu einer antiparlamentarischen Bewegung, die die westliche, vor allem die US-amerikanische Gesellschaft, ihren Pluralismus und ihre Lebensweisen ablehnt. Sie radikalisiert sich rasch, enttabuisiert politisch motivierte Gewalt und lehnt das staatliche Gewaltmonopol ab.

Bei ihren gewalttätigen Aktionen handelt es sich keineswegs nur um Gegengewalt, im Gegenteil: Die Notwendigkeit revolutionärer Gewalt propagiert ihr Wortführer Rudi Dutschke schon im Februar 1966 – also mehr als ein Jahr vor den tödlichen Schüssen auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967. Er plädiert für eine Propaganda der Tat und für illegale Aktionen, die in den Zentren des Imperialismus die revolutionären Bewegungen in der Dritten Welt unterstützen sollen. (Klaus Schroeder)

Die RAF - ein Kind der APO

Die Revolteure wollten ihren moralischen Protest gegen den Imperialismus und vor allem gegen die Beteiligung der USA am Vietnam-Krieg dazu benutzen, auch eine Gewaltstrategie für die Bundesrepublik zu begründen. Hans-Jürgen Krahl, einer der reflektiertesten oder zumindest belesensten Köpfe der APO, fordert anlässlich des Vietnam-Kongresses im Februar 1968 die Eskalation der Provokationsstrategie.

Vom 29. bis 31.3.1968 fand in Frankfurt am Main die Bundesdelegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) statt. In der ersten Reihe der SDS-Bundesvorstand (v.l.n.r.): Bernd Rabehl (Berlin), Frank Wolff (Frankfurt, 2. Vorsitzender), Karl Dietrich Wolff (Freiburg, 1. Vorsitzender) und Hans Jürgen Krahl (Frankfurt). Dahinter das Präsidium mit (v.l.n.r.): Theodor Leithäuser, Helmut Richter, Hanne Niegbuhr und Dirk Müller (März 1968) picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die linksradikale Bewegung müsse den Kampf gegen die Nato-Stützpunkte in ganz Westeuropa aufnehmen und dazu beitragen, gemeinsam mit den revolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt den gigantischen militärischen und staatlichen Machtapparat in den spätkapitalistischen Ländern zu zerschlagen.

Zwei Jahre später knüpft die Rote Armee Fraktion (RAF) mit ihren terroristischen Aktionen an diese Strategie an. Obschon große Teile vor allem der intellektuellen APO-Vertreter sich vom mörderischen Terrorismus der RAF distanzieren, ist diese doch ein Kind der APO. (Klaus Schroeder)