Das Selbst in den digitalen Medien



Gespräch mit Andreas Bernard

Es ist eine merkwürdige Verwandtschaft: Viele Verfahren der Selbstpräsentation auf Facebook oder WhatsApp gleichen auf frappante Weise den Methoden der Kriminologie. Das Format des Profils in den sozialen Netzwerken geht so zurück auf psychiatrische Profile von Internierten oder auf Täterprofile von Mördern. Andreas Bernard, Professor am Center for Digital Cultures der Leuphana-Universität in Lüneburg, fragt nach den Ursachen dieser irritierenden Ähnlichkeit.

Andreas Bernard ist Co-Sprecher des Zentrums für Digitale Kulturen an der Leuphana-Universität Lüneburg. Er studierte Literaturkritik und Kulturwissenschaften in München, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Weimar und Konstanz, bevor er als Fellow zum Zentrum für Literatur- und Kulturforschung nach Berlin ging. Andreas Bernard schreibt außerdem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.