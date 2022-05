Freundschaft damals und heute

SWR2 Wissen: Aula. Von Philip Kovce



Freundschaft ist ein inflationärer Begriff. In den sozialen Netzwerken tummeln sich Freundesjäger, die ihre Trophäen an die digitale Pinnwand heften, und um uns herum gibt es nur noch Freunde: Baumfreunde, Sandkastenfreunde, Busenfreunde, Menschenfreunde. Doch was ist wahre Freundschaft, was zeichnet sie aus?

Der Vortrag von Philip Kovce auf einen Blick: Die Geburtsstunde der modernen Freundschaft ist die Beziehung zwischen Goethe und Schiller, Ende des 18. Jahrhunderts. Beide akzeptieren ihre Eigenarten und nehmen den jeweils anderen nicht in Besitz. Trotz aller Freundschaft gilt: Goethe bleibt Goethe. Schiller bleibt Schiller. Und dennoch steigern sich beide im freundschaftlichen Verhältnis – und wachsen über sich hinaus. In jeder gelungenen Freundschaft geht es um Selbstvergewisserung, Selbstverwandlung und Selbststeigerung. Zunächst vergewissern sich beide ihres Eigenseins aufgrund der Andersartigkeit des anderen. Die Eigenheit wird im Spiegel des anderen bestärkt – und zugleich als Einseitigkeit erfahren. Dieser Mangel ruft zu einem nächsten Schritt auf: zu einer Selbstverwandlung, die der andere anregt und auslöst. Schließlich übersteigt sich das alte Selbst und wächst dem anderen entgegen – es findet sich neu, ohne sich ganz zu verlieren. Freundschaft ist immer subversiv: einerseits, indem sie eine Gemeinschaft jenseits der Gesellschaft und damit auch jenseits von Nation, Konfession und Profession stiftet; andererseits, indem sie den modernen moralischen Universalismus zu einem ethischen Individualismus fortbildet, der sich weder am Allgemeinen noch am Besonderen, sondern jenseits von moralischer Willkür- oder Vetternherrschaft am Einzelfall orientiert. Die Philosophie der Freundschaft klingt auf diese Weise mit einer Philosophie der Freiheit zusammen. Denn Freisein bedeutet ursprünglich bei Freunden sein. Wie hat sich Freundschaft in Zeiten von Smartphones und Sozialen Medien gewandelt? Getty Images Thinkstock - Philip Kovce, Ökonom und Philosoph, forscht an der Universität Witten/Herdecke sowie am Basler Philosophicum. Er gehört dem Think Tank 30 des Club of Rome an.